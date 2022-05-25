Берлин, 25 мая 2022, 02:51 — REGNUM Посол киевского режима в Германии Андрей Мельник в очередной раз обвинил правительство канцлера Олафа Шольца в затягивании поставок на Украину тяжёлого вооружения. Об этом говорится в опубликованном 25 мая интервью Мельника медиагруппе Funke.
По словам посла, возможность получить 15 обещанных зенитных самоходных установок Gepard «только самое раннее в конце июля» и ещё столько же — «только в конце августа», разочаровывает.
Мельник утверждает, что Германия может передать Киеву не менее 120 боевых машин пехоты Marder (100 — от оборонных концернов и более 20 — из запасов Бундесвера), а также 88 тяжёлых танков Leopard-1.
Как сообщало ИА REGNUM, посол киевского режима в Германии Андрей Мельник заявил, что Украина может стать членом НАТО после завершения военных действий.
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