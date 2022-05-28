Москва, 28 мая, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский должны осознать последствия происходящего на Украине, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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«Байден и Зеленский добьются своего — войдут в историю как президенты, устроившие голодомор на планете», — отметил Володин в телеграм-канале.

Он обратил внимание на то, что множатся заявления Вашингтона и Брюсселя с предложениями опустошить хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая.

По убеждению Володина, вывозить зерно ни в коем случае нельзя — от этого пострадают сами украинцы.

«Необходимо вначале понять, какой баланс в стране по продовольствию сложится после уборки зерновых осенью», — рекомендует он.

Всё это может в конце 2022 года спровоцировать голод во многих странах мира.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, возможность проведения военно-морской операции для помощи в вывозе зерна с Украины рассматривается Европейским союзом.

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