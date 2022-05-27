Волгоград, , 14:31 — REGNUM Россия готова обеспечить стабильную продовольственную обстановку как внутри страны, так и на внешних рынках. Об этом заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин заявил 27 журналистам в ходе рабочей поездки в Волгоград на Всероссийскую выставку племенных овец и коз.

По его словам, звучит много историй, в том числе фейковых, о ситуации с продовольствием. Россию в очередной раз пытаются обвинить и «перевернуть объективную картину».

«Мы к этому начинаем привыкать и относимся с легкой улыбкой. <…> Страна делает всё возможное, чтобы обеспечить стабильную продовольственную обстановку не только внутри, но и на внешних рынках», — сказал Разин.

Заместитель министра подчеркнул, что Россия анализирует производственные задачи и намерена продолжать взаимодействие с партнёрами. Приоритеты — проведение качественной посевной кампании, увеличение производства в растениеводстве и животноводстве, обеспечение стабильного внутреннего потребления по доступным ценам и конкурентоспособность на внешних рынках.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кремле заявили о готовности России помочь странам Запада с зерном и удобрениями при условии отмены политически мотивированных ограничений.

Читайте также: Путин предложил Западу помощь в виде зерна в обмен на снятие санкций