Москва, 27 мая, 2022, 08:31 — ИА Регнум. В России разрабатывается новый береговой ракетный комплекс для гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Об этом сообщают источники, близкие к Министерству обороны России.

K.sina.cn «Циркон»

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Уточняется, что разработкой занимаются специалисты Реутовского Научно-производственного объединения машиностроения.

«Реутовское НПО машиностроения ведёт разработку новейшего берегового ракетного комплекса под гиперзвуковую ракету «Циркон», — уточнили в беседе с ТАСС собеседники.

Источники добавили, что новый комплекс с ракетой «Циркон» будет обладать способностью поражать как надводные, так и наземные цели. Предположительно, комплекс может поступить на вооружение Военно-морского флота до конца текущего года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале силами Северного и Черноморского флотов ВМФ РФ были выполнены пуски крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон» в рамках учений сил стратегического сдерживания. Британский таблоид The Sun назвал кадры пуска российской гиперзвуковой ракеты «Циркон»«леденящими душу».