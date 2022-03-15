Лондон, , 11:14 — REGNUM Британский таблоид The Sun опубликовал статью о «холодящих душу» кадрах пуска российской гиперзвуковой ракеты «Циркон». Материал опубликован 14 марта.

По данным издания, на видео, который был показан на прошлой неделе, снят пуск ракеты с фрегата «Адмирал Горшков» в Белом море. Сам запуск прошел в декабре.

Ракета летит со скоростью 7 тыс. миль в час (более 11 тыс. км) и может достигнуть Лондона за пять минут, отметил автор.

Видео могло быть намеренно скрыто, чтобы весной, после публикации, «вызвать мурашки» по всему Западу, считает обозреватель.

Россия неоднократно предупреждала западные страны о «невообразимых последствиях», если ей бросят вызов из-за Украины, заключил таблоид.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале силами Северного и Черноморского флотов ВМФ РФ выполнены пуски крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон» в рамках учении сил стратегического сдерживания.

Масштабные учения сил стратегического сдерживания России прошли под руководством верховного главнокомандующего ВС РФ, президента России Владимира Путина. Он контролировал ход учений из ситуационного центра Кремля.

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