Москва, , 15:04 — REGNUM Силами Северного и Черноморского флотов ВМФ РФ выполнены пуски крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон» в рамках учении сил стратегического сдерживания. 19 февраля об этом сообщается на сайте президента России.

Испытательная стрельба гиперзвуковой ракетой «Циркон» в Белом море Минобороны России

Пуски проводились по морским и наземным мишеням. Все задачи, поставленные в ходе учений сил стратегического сдерживания, выполнены в полном объёме.

Масштабные учения сил стратегического сдерживания России прошли под руководством верховного главнокомандующего ВС РФ, президента России Владимира Путина. Он контролировал ход учений из ситуационного центра Кремля.

В ходе учений также проведены пуски гиперзвуковых ракет «Кинжал», пуск крылатой ракеты наземного базирования «Искандер» и баллистической ракеты «Синева». Из позиционного района государственного испытательного космодрома Плесецк проведён пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс».

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