Москва, , 10:23 — REGNUM Законопроект об отмене уплаты пошлин за получение паспорта гражданина Российской Федерации для проживающих в Донбассе, а также на территории Запорожской и Херсонской областей разрабатывают депутаты фракции ЛДПР. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 мая, об этом сообщил депутат Госдумы Борис Пайкин (ЛДПР).

Паспорт РФ Иван Шилов, ИА REGNUM

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«При иных обстоятельствах данный платёж не вызвал бы затруднений, но в сегодняшних реалиях люди, желающие принять гражданство России, могут испытывать серьезные финансовые трудности. Кроме того, в некоторых указанных в документе регионах в настоящее время не работают российские банки и, в связи с этим, люди будут лишены возможности оплатить пошлину. Считаю, что с учётом этих обстоятельств следует отменить уплату госпошлины для этой категории граждан», — привел аргументы парламентарий.

Упрощенный порядок получения гражданства Российской Федерации, который предусмотрен указом президента России, обусловлен, в первую очередь, гуманитарными целями: люди, пострадавшие от военных действий, должны иметь возможность получить все виды защиты и поддержки, которые имеют российские граждане, говорит депутат.

При этом, в соответствии с действующим законодательством, в рамках этой процедуры следует заплатить государственную пошлину за оформление гражданства 3,5 тыс. рублей и 300 рублей за выдачу российского паспорта.

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