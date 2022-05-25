Симферополь, 25 мая 2022, 16:50 — REGNUM Республика Крым готова оказать поддержку в организации процесса выдачи российских паспортов жителям Херсонской и Запорожской областей, сообщил 25 мая в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксёнов.
Аксёнов заявил о поддержке решения президента о предоставлении российского гражданства жителям Херсонской и Запорожской областей в упрощённом порядке.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая Владимир Путин подписал указ об упрощённом предоставлении гражданства Российской Федерации жителям Херсонской и Запорожской областей. Власти Крыма сообщили о готовности в случае необходимости открыть центры выдачи паспортов.
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