25 Мая
 
7:53

Власти Запорожской области заявили, что регион должен войти в состав России

У Запорожской области только одно будущее — она должна войти в состав Российской Федерации. Об этом 24 мая заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.