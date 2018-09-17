Три месяца прошло с начала специальной военной операции на Украине. Вооруженным силам ДНР и ЛНР совместно с российскими военными уже удалось освободить немалую часть Донбасса. Цель — денацификация и демилитаризация Украины. Киев продолжает нагло врать, придумывать различные провокации и фейки. Кроме того, отличительная черта украинских нацформирований — обстрелы мирных объектов и использование мирных жителей как живого щита.

Главным событием последнего месяца стала сдача в плен украинских националистов, которые долгое время оборонялись на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Число сдавшихся, по разным оценкам, превосходит 2 тысячи.

На освобождённых территориях налаживается мирная жизнь, восстанавливается жилье, инфраструктура, коммуникации. Часть регионов уже заявили о желании в дальнейшем стать частью России.

Тем временем, Запад продолжает снабжать киевских боевиков оружием, окончание военных действий им не выгодно, потому что Украину можно выжать до последней капли.

Подробности спецоперации — в трансляции ИА REGNUM.