Красноярский край, 7 июня, 2006, 08:00 — ИА Регнум. Красноярский край будет впервые представлен на чемпионате России по спортивному у-шу, который пройдет с 1 по 3 сентября в Москве. Право представлять регион в Москве на юниорском чемпионате получили воспитанники красноярской школы спортивного у-шу "Парящий дракон" Роман Циркунов (1990 г.р.) и Андрей Гостев (1991 г.р.), которые вошли в сборную Сибирского федерального округа по итогам многоборья. Об этом ИА REGNUM-KNews сообщили в промо-отделе главного управления по физической культуре и спорту администрации Красноярска.

Отборочный турнир перед чемпионатом России - чемпионат Сибирского федерального округа прошел 11-12 февраля в Новосибирске. В нем участвовали неоднократные чемпионы и призеры России по спортивному у-шу. Всего было представлено 9 регионов. По итогам чемпионата Циркунов и Гостев вошли в пятерку лучших спортсменов, что позволило им попасть в сборную сибирского округа. Отметим, что представители красноярской школы "Парящий дракон" принимают активное участие в спортивно-массовых мероприятиях Красноярска, устраиваемых главным управлением по физической культуре и спорту города. В частности, уже второй год подряд спортсмены во главе с руководителем школы, мастером спорта международного класса Лилией Качуриной принимают участие в общегородских зарядках "Будь здоров".