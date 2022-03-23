23 марта 2022 | Время чтения 9 мин

Байдену следует воспользоваться возможностью, чтобы коренным образом переосмыслить отношения Америки с саудовской монархией, в том числе путем прекращения всех продаж оружия и приостановки контрактов на техническое обслуживание саудовских вооруженных сил. Только это продемонстрирует, как рискует Эр-Рияд потерять своего единственного стабильного партнера по безопасности.

Максим Исаев, , 12:10 — REGNUM Пока США с их союзниками выступают против специальной военной операции России на Украине, Саудовская Аравия Москву поддерживает. Эр-Рияд, не став осуждать действия Кремля публично, а также отказываться от заключенных ранее сделок в рамках соглашения ОПЕК+, власти ближневосточного королевства выявили трещины в давних отношениях с США, пишут Халид аль-Джабри и Аннель Шелин в статье, вышедшей 22 марта в Foreign Policy.

Саудовская Аравия Иван Шилов © ИА REGNUM

Несмотря на все уговоры увеличить объемы добычи нефти, наследный принц Мухаммед бин Сальман, по некоторой информации, отказался говорить с президентом США Джо Байденом, хотя за неделю до этого провел переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным. Отказавшись замещать российскую нефть саудовской, наследный принц поспособствовал проведению операции на Украине, поскольку дал Кремлю возможность использовать энергоносители в качестве оружия в условиях санкций и зависимости стран Европы от российских газа и нефти.

В понедельник, 21 марта, власти Саудовской Аравии так и не стали осуждать действия России. Напротив, министр иностранных дел королевства поговорил со своим российским коллегой, подтвердив двусторонние отношения двух стран и «способы их укрепления и консолидации».

Несмотря на непреклонность Эр-Рияда, администрация Байдена недавно направила в королевство дополнительные противоракетные комплексы Patriot, после того как атаки хуситов поразили объекты водоснабжения и энергетики Саудовской Аравии. Указав на то, что страна нуждается в защите США, Эр-Рияд заявил о том, что не несет никакой ответственности за любую нехватку нефти, вызванную ударами по своим объектам. Вашингтон направил дополнительные комплексы, не потребовав каких-либо гарантий того, что Эр-Рияд нарастит добычу.

Нежелание Саудовской Аравии увеличивать добычу нефти в ответ на просьбу Байдена является лишь еще одним признаком изменения лояльности Эр-Рияда. На протяжении семи десятилетий партнерства Вашингтон выступал в качестве главного гаранта безопасности королевства, и, в свою очередь, большинство саудовских монархов тесно координировали свои действия с Соединенными Штатами по энергетическим вопросам.

Однако с тех пор, как власть консолидировал Мохаммед бин Салман, двусторонние отношения стали носить все более натянутый характер из-за безрассудных внешнеполитических решений Саудовской Аравии, включая семилетнюю войну в Йемене, а также ухудшение ситуации с правами человека, что наиболее ярко проявилось в ужасном убийстве журналиста Джамаля Хашогги. Несмотря на сложные отношения, многие официальные лица Байдена продолжали подтверждать приверженность США безопасности Саудовской Аравии. Такие заявления были подкреплены продолжающейся поддержкой США войны в Йемене под руководством Саудовской Аравии, включая недавнюю продажу оружия на сумму $650 млн для защиты Саудовской Аравии от ударов со стороны хуситов.

Кроме того, Соединенные Штаты продемонстрировали свою приверженность безопасности других партнеров по Персидскому заливу, недавно объявив Катар основным союзником, не входящим в НАТО, и мобилизовав дополнительные военные силы для Объединенных Арабских Эмиратов, после того как хуситы нанесли удар с помощью беспилотников по Абу-Даби в январе. Даже с такими заверениями саудовцы пытаются добиться от США большей поддержки их войны в Йемене в обмен на увеличение объемов добычи нефти.

На самом деле Саудовская Аравия не сомневается в гарантиях безопасности США. Чего хочет наследный принц, так это обезопасить собственное правление. Соединенные Штаты продемонстрировали, что, хотя они будут действовать для обеспечения физической безопасности партнеров по Персидскому заливу, Вашингтон не будет нападать на мирных жителей, как это делают авторитарные арабские лидеры, чтобы защитить предпочитаемый им режим. Правители стран Персидского залива считают, что из-за нейтральной позиции США во время «арабской весны» удалось в Египте свергнуть давнего партнера Вашингтона Хосни Мубарака.

Хосни Мубарак World Economic Forum

Члены королевской семьи Саудовской Аравии считают, что спасти королевскую семью Аль-Халифа удалось только благодаря прямому военному вмешательству в Бахрейн в 2011 году, тогда как США, несмотря на присутствие 5-го флота ВМС США в гавани Манамы, ничего не делали. С тех пор недоверие Саудовской Аравии к Соединенным Штатам и паранойя по поводу внутреннего инакомыслия только усилились. Под властью короля Салмана и наследного принца Мухаммеда бен Салмана Саудовская Аравия ускорила развитие тесных связей с Россией и Китаем.

Подобно Путину и его китайскому коллеге Си Цзиньпину, правители Саудовской Аравии предпочитают автократическую модель капитализма, а также альтернативный мировой порядок, основанный на авторитарном выживании и исключении прав человека из межгосударственных отношений.

Безразличие Саудовской Аравии и других крупных мусульманских государств к жестокости, которую якобы проявляют российские и китайские власти в отношении своих мусульманских меньшинств, демонстрирует нежелание Эр-Рияда и других мусульманских столиц соблюдать права человека. Саудовская Аравия и ОАЭ разделяют «параноидальный страх» Китая и России перед исламистскими движениями как возможными источниками нестабильности.

Король и наследный принц Саудовской Аравии активно стремились маргинализировать исламистов, отчасти замещая ислам в идеологической структуре королевства ролью королевской семьи. Например, 22 февраля Саудовская Аравия впервые отметила День основания государства, в основу которого положен день, когда в 1727 году власть взял на себя Мохаммед бин Сауд.

В то время как многие на Западе приветствовали решения правительства Саудовской Аравии ограничить влияние таких сил, как религиозная полиция, и ввести менее строгую гендерную сегрегацию, эти изменения также соответствовали беспрецедентному уровню внутренних репрессий. Заключение правозащитников, преследование диссидентов за границей и недавняя массовая казнь 81 заключенного раскрывают истинную природу намерений Мухаммеда бин Салмана: заставить замолчать всех несогласных, в том числе со стороны священнослужителей, ранее находившихся под властью государства и консервативной элиты.

Мухаммед бин Салман Аль Сауд Kremlin.ru

Из-за того что Эр-Рияду не могут забыть и простить убийство Хашогги, наследный принц, возможно, пришел к выводу, что его усилия по ребрендингу Саудовской Аравии в глазах Запада потерпели неудачу. Напротив, Китай и Россия являются теми партнерами, которые, как считают авторы, никогда не накажут королевство за убийство журналиста.

Тем не менее ставка на китайские и российские гарантии безопасности — это авантюра. В отличие от Соединенных Штатов, прежде никогда Россия и Китай не обеспечивали защиту Саудовской Аравии, как и не имели они какого-либо значимого военного присутствия в Персидском заливе. Если Саудовская Аравия решит перевести свои вооруженные силы с оборудования американского производства на оружие производства какой-либо другой страны, на этот процесс потребуются десятилетия и сотни миллиардов долларов.

Кроме того, и Китай, и Россия имеют тесные и взаимовыгодные отношения с Ираном, которыми они вряд ли пожертвуют ради чувств саудовцев. Говоря с американцами, саудиты уже давно настаивают на еще больших гарантиях защиты США от Ирана и групп, которые он поддерживает в регионе. Если Эр-Рияд готов не обращать внимания на такие опасения, чтобы сотрудничать с Пекином или Москвой, станет ясно, что эта позиция в значительной степени была направлена на то, чтобы сыграть на сохраняющемся недоверии Вашингтона к Тегерану.

Даже если наследный принц обеспокоен по поводу Ирана искренне, то еще больше он опасается внутренних беспорядков. По этой причине он предпочел бы такого партнера, как Москва, чье руководство продемонстрировало готовность обеспечить сохранение Башара Асада у власти в Сирии. Он надеется, что, если он сейчас встанет на сторону России, Кремль поможет ему в трудную минуту, например, во время массовых выступлений.

Башар Асад и Владимир Путин Kremlin.ru

Мохаммед бин Салман скорее сделает долгосрочную ставку на поддержку Путина, чем рискнет вызвать вражду с ним ради избранных западных чиновников с ограниченным сроком полномочий. Как показал провал недавних личных просьб премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и высокопоставленных американских официальных лиц, в том числе советника по национальной безопасности Джейка Салливана и координатора Совета национальной безопасности по Ближнему Востоку Бретта Макгерка, а также отказ от встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, наследный принц Саудовской Аравии решение принял. Он не будет проводить нефтяную политику, которая подорвет энергетические рычаги Москвы, и лишать Россию нефтедолларовой жизненной артерии: Эр-Рияд предпочел Москву Вашингтону.

США давно пора прекратить выпрашивать у саудовцев нефть. Сейчас не время укреплять еще одну жестокую углеводородную диктатуру.

Когда стоит задача заменить российскую нефть нефтью из Саудовской Аравии, Ирана и Венесуэлы, самой лучшей из плохих идей является восстановление ядерной сделки с Тегераном, благодаря которой энергоносители из Исламской Республики смогут вновь попасть на международные рынки. Покупка иранской нефти будет по-прежнему ограничена условиями пересмотренной ядерной сделки, в то время как уступка требованиям Саудовской Аравии (или Венесуэлы) не предполагает дополнительных гарантий для решения вопросов, вызывающих обеспокоенность США. В долгосрочной перспективе Байден должен работать над снижением зависимости США от ископаемого топлива, тем самым защищая экономику страны от неизбежных скачков цен на нефть. Только тогда американские власти смогут отказаться от лицемерных сделок с богатыми нефтью авторитарными режимами.

Эр-Рияд, похоже, по-прежнему воспринимает защиту Вашингтона как нечто само собою разумеющееся, несмотря на недавнее охлаждение отношений, отчасти потому, что Байден не выполнил своих обещаний привлечь наследного принца к ответственности за убийство Хашогги и катастрофические последствия войны в Йемене.

Нынешняя политика США по умиротворению Саудовской Аравии только укрепляет представление Мохаммеда бин Салмана о том, что Байден нуждается в нем больше, чем Эр-Рияд нуждается в Вашингтоне. Убежденный в этом, он будет стремиться к более тесному партнерству с Россией и Китаем, полагая, что у американских властей нет иного выбора, кроме как продолжать поддерживать его.

Владимир Путин с Си Цзиньпином перед заседанием круглого стола лидеров форума «Один пояс, один путь» Kremlin.ru

Напротив, Байдену следует воспользоваться возможностью, чтобы коренным образом переосмыслить отношения Америки с саудовской монархией, в том числе путем прекращения всех продаж оружия и приостановки контрактов на техническое обслуживание саудовских вооруженных сил. Только это продемонстрирует, как рискует Эр-Рияд потерять своего единственного стабильного партнера по безопасности.

Если Мохаммед бин Салман станет активнее поддерживать КНР и Россию, это не будет большой потерей для Соединенных Штатов.