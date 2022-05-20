Вашингтон, , 11:27 — REGNUM Пакистан не намерен принимать какую-либо из сторон конфликта на Украине. Об этом на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил пакистанский министр иностранных дел Билавал Бхутто Зардари, сообщает Geo TV.

Пакистан

«Мы будем продолжать подчеркивать важность мира, диалога и дипломатии для скорейшего урегулирования этого конфликта», — подчеркнул он.

Зардави напомнил, что Пакистан был свидетелем десятилетних конфликтов в Афганистане и устал от войны. Глава пакистанского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что не является частью какого-либо конфликта и «не желает становиться ей».

«Мы считаем, что с помощью инструментов диалога и дипломатии мы можем решить многие проблемы», — отметил глава МИД.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США корректируют все заявления по Украине, исходящие от представителей стран Евросоюза. Поэтому, по её словам, сейчас не стоит считать ни истиной в последней инстанции, ни даже официальной позицией заявления лидеров, представителей даже самых высоких государственных институтов западных стран.

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Захарова подчеркнула, что по этой причине даже в самом ЕС никто не может понять, какова стратегия и каковы планы для себя, Украины и потенциальных членов.