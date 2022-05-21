Москва, 21 мая, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Член Совфеда Андрей Клишас назвал четкие критерии укрепления русского рубля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

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«О реальном укреплении рубля можно будет говорить тогда, когда люди смогут по биржевому курсу купить наличную валюту», — отметил Клишас в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 20 мая 2022 года Центробанк разрешил покупать наличную валюту в банках без ограничений, однако приобрести доллары и евро нельзя.

Читайте также:Курсы доллара и евро на Мосбирже обновили многолетние минимумыПодробности: https://regnum.ru/news/economy/3596993.htmlЛюбое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.