Москва, , 19:53 — REGNUM Курсы доллара и евро по отношению к рублю продолжили снижаться в пятницу, 20 мая, обновив многолетние минимумы. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 60,23 рубля, что на 1 рубль 67 копеек ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Курс евро снизился на 1 рубль 60 копеек и достиг 62,80 рубля.

Ранее в ходе торгов доллар снижался до 57,08 рубля, что стало минимальным показателем с марта 2018 года, евро опускался до 59,02 рубля впервые с июня 2015 года.

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