Нью-Йорк, США, , 04:09 — REGNUM Бывший губернатор штата Южная Каролина (США) республиканец Дэвид Бизли, в настоящее время являющийся исполнительным директором Всемирной продовольственной программы ООН, призвал президента России Владимира Путина открыть доступ к морским портам на Украине для обеспечения вывоза зерна. Об этом он заявил 18 мая в ходе выступления на министерской конференции по продовольственной безопасности, организованной США.

Диего Ривера. Ночь бедных. Ночь богатых (фрагмент). 1928

По словам американского чиновника, блокирование Россией портов «станет объявлением войны мировой продовольственной безопасности, что приведёт к голоду, дестабилизации народов и массовой миграции».

Дэвид Бизли «Жизненно необходимо, чтобы порты были открыты, ведь речь идёт не только об Украине, а о беднейших среди бедных по всему миру… Я прошу президента Путина… пожалуйста, откройте эти порты».

По данным выступившей на конференции главы МИД Сенегала Айсаты Таль Саль, от нехватки продовольствия более других в мире страдают страны Африки, в которых голодают свыше четверти миллиарда человек.

Как сообщало ИА REGNUM, китайское издание Global Times ранее обвинило страны Запада в желании воспользоваться сложной ситуацией на Украине для приобретения дешёвого зерна.

О намерении «помочь» Украине опустошить её зернохранилища и вывезти украинское зерно в Европу 16 мая заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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