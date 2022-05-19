Нью-Йорк, США, 19 мая 2022, 04:09 — REGNUM Бывший губернатор штата Южная Каролина (США) республиканец Дэвид Бизли, в настоящее время являющийся исполнительным директором Всемирной продовольственной программы ООН, призвал президента России Владимира Путина открыть доступ к морским портам на Украине для обеспечения вывоза зерна. Об этом он заявил 18 мая в ходе выступления на министерской конференции по продовольственной безопасности, организованной США.
По словам американского чиновника, блокирование Россией портов «станет объявлением войны мировой продовольственной безопасности, что приведёт к голоду, дестабилизации народов и массовой миграции».
По данным выступившей на конференции главы МИД Сенегала Айсаты Таль Саль, от нехватки продовольствия более других в мире страдают страны Африки, в которых голодают свыше четверти миллиарда человек.
Как сообщало ИА REGNUM, китайское издание Global Times ранее обвинило страны Запада в желании воспользоваться сложной ситуацией на Украине для приобретения дешёвого зерна.
О намерении «помочь» Украине опустошить её зернохранилища и вывезти украинское зерно в Европу 16 мая заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Читайте также: В МИД России оценили ситуацию с вывозом зерна с Украины
Читайте ранее в этом сюжете: США ищут пути безопасного вывоза с Украины пшеницы и кукурузы