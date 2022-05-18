Пекин, 18 мая 2022, 12:46 — REGNUM Страны Запада готовы воспользоваться сложной ситуацией на Украине для приобретения дешевого зерна, пишет китайское издание Global Times.
При этом, отмечают журналисты, Евросоюз и ряд других стран продолжают отправлять киевскому режиму вооружения, лишь усугубляя положение и затягивая конфликт.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава пресс-службы Пентагона Джон Кирби заявил, что у властей США могут возникнуть проблемы с бесперебойными поставками вооружения Киеву после 19 мая.
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