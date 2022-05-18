Москва, , 06:45 — REGNUM Сложный клубок вопросов образовался вокруг вывоза зерна с украинских портов и поставок на Украину российских удобрений, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, все эти темы еще прорабатываются.

«Сложный вопрос. Вы же знаете, калийные и минеральные удобрения, зерно, возможность вывоза украинского зерна — сложный клубок вопросов, которые сейчас рассматриваются», — сказал замглавы МИД РФ в комментарии РИА Новости.

Панкин добавил, что указанные проблемы обсуждаются с российского стороной, а не в рамках Организации Объединенных Наций.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая бывший депутат Рады Илья Кива написал о том, что президент Украины Владимир Зеленский вывозит в Польшу украинский государственный резерв зерна.

16 мая издание The Wall Street Journal распространило информацию о том, что генсек ООН Антониу Гутерреш призвал власти России не препятствовать экспорту украинского зерна из портов в Черном море. Глава организации пообещал, что, если Москва выполнит это условие, то он будет содействовать в вопросе смягчения санкций, наложенных на российские и белорусские удобрения. Сопровождать суда с зерном, а также искать и обезвреживать морские мины, взрывалась Турция.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-депутат Рады: Зеленский вывозит в Польшу резерв зерна Украины