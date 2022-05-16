Москва, 16 мая, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Парламентская комиссия по биолабораториям США на Украине анализирует отчеты США и Украины за последние пять лет по исполнению Конвенции о запрещении биологического оружия (КБТО), сообщила сопредседатель комиссии вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

ИА REGNUM Яровая Ирина

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«Благодаря спецоперации, у нас есть возможность оценить их достоверность», — цитирует Яровую пресс-служба Госдумы.

По ее словам, установлены факты предоставления как США, так и Украиной неполной или недостоверной информации.

«Так, имеет место полное сокрытие в отчётах информации о биологических программах при поддержке министерства обороны США на Украине. Во всех отчетах Украины сообщается об отсутствии национальных программ исследований и разработок в области биологической защиты», — сказала парламентарий.

Кроме того, Украиной в ряде случаев не предоставлялась информация о вспышках инфекционных заболеваний, что является обязательным требованием.

«Например, в 2017 г. сообщили об отсутствии вспышек (не сообщили о вспышках ботулизма в Киеве и Херсоне, а также гепатита А в Николаеве). В 2019 г. не объявили о вспышке дифтерии, хотя было зафиксировано распространение в 5 регионах», — привела факты Яровая.

Она также обратила внимание на то, что «не сообщалось об участии военного персонала в работе лабораторий, а также фактах пересылки биоматериалов, финансировании объектов и программ военными ведомствами».

«При этом на сайте посольства США на Украине мы находим информацию о том, что Пентагон реализует свои военно-биологические программы на территории Украины. Так, например, в 2019 г. в рамках программы Пентагона в Киеве и Одессе построено две лаборатории для Государственной службы безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей», — указала парламентарий.

«Ответ на вопрос, зачем США секретные военные лаборатории на Украине, о которых не сообщается в отчётах по КБТО, безусловно связан с характером исследований в США», — уверена она.

По её словам из девяти указанных крупных центров биологической деятельности на территории США шесть частично финансируются Минобороны США.

«В Национальном центре анализа биозащиты и контрмер в Мэриленде (штат, где с 1943 г. проводились испытания биооружия) по официальным данным самих США проводятся реалистичные испытания патогенов и тактики, которые могут быть использованы в биотеррористической атаке. Эта работа проводится примерно 180 исследователями и вспомогательным персоналом и стала более продвинутой с тех пор, как этот центр получил сертификат для работы с биологическими отборными агентами и токсинами в сентябре 2011 года», — сообщила Яровая.

Она предложила по итогам обсуждения поручить МИД России в возможно короткие сроки с участием специалистов Роспотребнадзора, Россельхознадзора и Минпромторга провести глубокий анализ и сопоставление отчетов Украины и США с материалами, добытыми в результате спецоперации.

Для контроля за исполнением Конвенции о запрещении биологического оружия с 1980 создан формат конференций. В 2022 г. по плану должна состояться очередная, девятая конференция.

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