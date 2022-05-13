Пекин, , 18:39 — REGNUM Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Дай Бин призвал должным образом отреагировать на материалы, представленные Россией по деятельности биолабораторий США на Украине.

Биологическая угроза Иван Шилов © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что Китай обеспокоен этой информацией и речь идёт о международной безопасности.

«Китай призывает соответствующие стороны проявить ответственность, своевременно отреагировать и должным образом расследовать, чтобы не возникало никаких сомнений», — сказал китайский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия затребовала провести 13 мая заседание Совбеза ООН по теме военно-биологической деятельности США на территории Украины.

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