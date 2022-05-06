Москва, 6 мая, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Цены на продукты питания в России снизить невозможно. Об этом в письме с пояснениями в Генеральную прокуратуру РФ заявили крупнейшие профильные бизнес-объединения. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на обращение.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

Пищевики объяснили, что стабилизация курса рубля не может быть основанием для снижения цен на продукты питания, которого требуют у поставщиков торговые сети. Они указали на дороговизну упаковки, стоимость которой в среднем выросла на 20%, и увеличения расходов на логистику вчетверо. Также в письме отмечено, что долларовые цены на сырьё, комплектующие и готовую продукцию сейчас нестабильны, а курс валют — один из многих факторов, влияющий на итоговую стоимость.

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Также представители бизнеса в своём письме обратили внимание на то, что сейчас практически все продукты питания в России имеют иностранную составляющую. Учитывая, что продовольствие дорожает по всему миру, Россия также не может этого избежать. В частности, некоторые виды тары подорожали на 45%.

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Издание пишет, что представители торговых сетей пытаются договориться с поставщиками о снижении цен, но пока практически безрезультатно.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая Генпрокуратура РФ запросила у Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) данные о производителях, отказавшихся снижать отпускные цены на фоне укрепления рубля. По данным АКОРТ, только единичные производители незначительно снизили цены.