Москва, 5 мая, 2022, 10:56 — ИА Регнум. С запросом данных о поставщиках, отказывающихся снижать отпускные цены на товары и в том числе — на продовольственные, обратилась к председателю президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорю Караваеву Генеральная прокуратура РФ. Об этом 5 мая сообщает издание Forbes со ссылкой на копию письма.

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Уточняется, что письмо было послано после обращения секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака об отказе снижать цены на продукты на фоне укрепления рубля со стороны ряда поставщиков. При этом подчёркивается, что в пресс-службе АКОРТ подтвердили подлинность такого запроса.

«К сожалению, на сегодняшний день есть случаи, когда повышение закупочной цены, которое обосновывалось ослаблением рубля, не выровнялось и после укрепления национальной валюты», — заявил по этому поводу изданию Караваев.

При этом он указал, что торговые сети, входящие в АКОРТ, занимаются сдерживанием роста цен на необходимые товары и в первую очередь — на товары социальной группы. Также председатель президиума АКОРТ добавил, что на данный момент только отдельные компании снизили цены и «совершенно не в той пропорции, в которой поднимали», при этом он не стал называть конкретных поставщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая доцент кафедры мировые финансовые рынки и финтех РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова заявила, что во второй половине 2022 года следует ожидать более существенного, чем в настоящее время, роста цен на услуги.