Москва, 5 мая, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Пока вопросы по ценообразованию возникают преимущественно в отношении крупных поставщиков, малый бизнес гибче реагирует на изменение конъюнктуры бизнеса, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

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«Аргументы в пользу не снижения цен есть и они, действительно, значимы.

Например, производители колбасных изделий готовятся к росту цен на мясо на 15-20%, рост цен молочной продукции «привязан» к росту запчастей и упаковки (стоимость пленки выросла на 60%, расходных материалов для оборудования для маркировки — до 50%, немолочное сырье — до 60%.).

Проблемой стала логистика. Например, пиво, которое на 80% зависит от импортного сырья. Раньше было проще купить сырье, чем выращивать, сейчас его просто не привозят.

Доставка лекарств, импортного мяса, одежды, обуви, гаджетов — того, что везется морем, — становится проблемой.

Сжатие предложения практически автоматически приводит к росту цен, динамика которых может быть совершенно не привязана к курсу национальной валюты.

Поставки оказываются вне конкуренции и сырье продается по цене спроса на него. Рынку совершенно не важно, к какой группе относится товар: социально-значимый или роскоши.

Не меньшее влияние оказывает ставка банковского процента», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с запросом данных о поставщиках, отказывающихся снижать отпускные цены на товары и в том числе — на продовольственные, обратилась к председателю президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорю Караваеву Генеральная прокуратура РФ.

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