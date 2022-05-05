Москва, 5 мая, 2022, 20:43 — ИА Регнум. Ряд депутатов Госдумы готовы участвовать в специальной военной операции на Украине, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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«У нас с добровольцами Чеченской Республики воюет Адам Делимханов. Но есть те, кто является профессиональным военным, избранным в Государственную думу, кто считает правильным, чтобы его отправили для участия в специальной военной операции», — сказал Володин в ходе эфире радио «КП».

Отправка парламентариев «на фронт» — непростой вопрос, сказал он, указав на то, что есть парламентарии, изъявившие желание принять участие в спецоперации по защите ЛНР и ДНР.

«Если будет соответствующий запрос со стороны Министерства обороны, будем такие решения принимать. Об этом речь идет. А сегодня депутатам надо работать и в Москве, в Государственной думе, и в регионах и делать это еще с большей ответственностью», — полагает Володин.

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