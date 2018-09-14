Следователи нашли человеческие останки в здании драмтеатра в Мариуполе
В здании драмтеатра в Мариуполе обнаружены останки мирного жителя. Об этом 5 мая сообщает РИА Новости.
«Zабег Победы» состоится в Омске
В Омске состоится спортивно-культурный праздник «Zабег Победы». Об этом ИА REGNUM сообщили в областном минспорта.
В 2022 году легкоатлетический старт пройдёт не только в честь 77-й годовщины Великой Победы, но и в знак солидарности с действиями президента России Владимира Путина и поддержки российских военнослужащих.
США форсируют обучение военных ВСУ использованию своих гаубиц и БПЛА
Министерство обороны США «наращивает темпы подготовки украинских сил к применению вооружений», поставляемых западными странами, прежде всего гаубиц и ударных БПЛА. Об этом со ссылкой на представителей Пентагона 4 мая сообщает газета The Hill.
В Минобороны РФ сообщили о подвиге сержанта Никиты Барныча
О героических действиях сержанта Никиты Барныча в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины рассказали 5 мая в Минобороны России.
МИД РФ предложил странам мира признать республики Донбасса
Независимость Донецкой и Луганской Народных Республик, а также воссоединение Крыма с Россией — это сложившиеся территориальные реалии, которые необходимо признать. Об этом 5 мая заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В Омске пройдёт концерт в поддержку населения Донбасса
Концерт в поддержку населения Донбасса пройдёт в Омской филармонии. Об этом сообщили в пресс-службе филармонии.
При обстреле ВСУ в Ясиноватой погибла женщина
Жительница донецкого города Ясиноватая погибла в результате обстрела украинских войск. Об этом 5 мая сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
В Минобороны России рассказали о подвиге рядового Котова
О героических действиях рядового Артема Котова в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины рассказали 5 мая в Минобороны России.
О героических действиях командира танкового взвода старшего лейтенанта Ильшата Султанова в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины рассказали 5 мая в Минобороны России.Читайте также: В Минобороны России сообщили о подвиге старшего лейтенанта Султанова
В Крыму заявили о прорыве транспортной блокады со стороны Украины
Транспортной блокады Крыма со стороны Украины больше нет, заявил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков.
Утром 5 мая в результате обстрела ВСУ в Ясиноватой погибла женщина, сообщил глава города Дмитрий Шевченко.
Как уточнили в пресс-службе Минобороны, военнослужащие инженерно-авиационной службы (ИАС) выполняют задачи по поддержанию вертолетов ВКС России в исправном, готовом к применению состоянии. Это достигается путем повседневной плановой работы инженеров, техников и механиков. В состав специалистов ИАС входят как наземный персонал (специалисты технической эксплуатации планера вертолета и его систем, авиационных двигателей, авиационного оборудования, радиоэлектронного оборудования, авиационного вооружения), так и члены летных экипажей (бортинженеры, бортовые техники, радисты, инженеры по десантно-транспортному оборудованию).
Военные специалисты службы ГСМ, в свою очередь, осуществляют своевременно подвоз, заготовку горюче-смазочных материалов и заправку вертолетов на полевых и промежуточных аэродромах.
Минобороны России опубликовало кадры работы специалистов инженерно-авиационной службы (ИАС) и службы горюче-смазочных материалов (ГСМ) на полевом аэродроме в ходе специальной военной операции.
Экипажи армейской авиации в ходе проведения специальной военной операции продолжают выполнять задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержке подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации. Полеты проходят на предельно малых высотах.
Памятник бабушке, вышедшей с флагом СССР к украинским военным и отказавшейся обменять его на продукты, появился теперь и в Мариуполе. Рядом с ним несут вахту юнармейцы.
Колымчане для пострадавших жителей Украины собрали более 24 млн рублей
В Магаданской области собрали ещё 11 млн рублей, на которые в Москве было закуплено 80 тонн гуманитарной помощи для пострадавших мирных жителей Украины.