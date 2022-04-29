Москва, , 10:58 — REGNUM Слова главы британского МИДа Лиз Трасс можно расценить как заявление об участии в войне. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 апреля, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Сармат» Министерство обороны Российской Федерации

Следите за развитием событий в трансляции: ««Наступление продолжается»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«Это прямое заявление об участии в войне с Россией. Не знаю, как иначе воспринимать данную декларацию. Причем это объявление войны как в содержательном, так и правовом отношении — в полном соответствии со статьей Гаагской конвенции 1907 года», — считает Миронов.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, выступая на брифинге, сообщила: «Война на Украине — это наша война, это всеобщая война, потому что победа Украины — стратегический императив для нас всех».

Ранее замглавы Минобороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил о допустимости нанесения Украиной ударов по военным целям на территории РФ.

«Передайте кто-нибудь Лизе, что для уничтожения острова Британии достаточно одной ракеты «Сармат». Возможно, она просто не в курсе», — сказал Миронов.

В Москве уже предупреждали о возможных ударах по центрам принятия решений, напомнил парламентарий.

«И мы видим, что решения принимают не в Киеве, где сидят лишь жалкие марионетки, а решения принимают в Лондоне, Вашингтоне и Бонне, где готовы поставлять бандеровцам тяжелое вооружение. Похоже, они как-то не осознают, что в условиях войны с РФ по ним будут наноситься удары. Молниеносно и без всякого предупреждения, как и сказал президент. А вы считали, что можно нас уничтожать чужими руками и наблюдать со стороны из безопасного далека? Не получится, господа, придется за все заплатить сполна!» — заключил Миронов.

Читайте также: Британия направит 8 тысяч военных на учения НАТО против России