Москва, , 20:38 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает предательством разговоры о ненужности военной специальной операции на Украине.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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«У нас ребята там воюют, солдаты, офицеры. Они воюют за кого? За нас с вами, воюют за безопасность нашей страны. Мы понимаем, что без этого невозможно ее обеспечить? Понимаем. И в этой связи любые разговоры о ненужности этой операции или подвергать сомнению — предательство по отношению к нашим солдатам и офицерам», — сказал Володин в эфире радио «КП».

В целом, по его мнению, тот, кто любит свою страну, в такой ситуации уезжать не будет.

«Тот, кто понимает, что происходит, не будет уезжать, он, наоборот, вернется. Это всё временные вызовы и сложности. Страна однозначно из них выйдет более сильной, крепкой, консолидированной. И поэтому вот эти разговоры, в том числе и ваши, это попытка найти отговорки и объяснения, в том числе для самих себя», — полагает спикер Госдумы.

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