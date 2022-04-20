Москва, , 12:16 — REGNUM Депутаты Госдумы намерены в закрытом режиме обсудить ситуацию с выехавшими из России политиками и бизнесменами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля, такое поручение дал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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«Давайте эту работу координировать с нашими службами. Может быть, они специально направлены туда и задачи могут быть разные, да и те, кто их там приобнимает еще неизвестно…», — отметил Володин.

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«Мы с вами должны понимать, о чем идет речь и о ком. Есть предложение перенести этот разговор в комитет по безопасности и в закрытом режиме начать обсуждать», — предложил спикер Госдумы.

В ходе пленарного заседания депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев обратил внимание на то, что Россию покинули еще два бывших вице-премьера в плюс к ранее обозначенным лидером КПРФ Геннадием Зюгановым.

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