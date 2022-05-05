Москва, , 20:19 — REGNUM Украина должна быть мирным демократическим внеблоковым суверенным государством, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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«Сейчас завершить операцию, необходимо сделать все для того, чтобы Украина стала мирным демократическим государством, суверенным… Но внеблоковым, безъядерным, самостоятельным», — сказал Володин в эфире радио «КП».

В каких границах это будет — решать Украине и ее гражданам, сказал он.

«Вот в 2014 году произошел государственный переворот. Кровавый. Переворот. В Украине. Следствие этого переворота — Крым отсоединился от Украины. Граждане в соответствии с международными всеми требованиями и нормами приняли для себя решение жить в составе Российской Федерации. Донецкая и Луганская народные республики приняли решение выйти из состава Украины и стать самостоятельными. Вы видите сегодня процессы, которые происходят на западной части Украины — много людей получили паспорта граждан Польши, Венгрии, карту поляка. Какие они решения примут? Может быть, тоже захотят жить в составе других государств, а не в Украине? Потому что здесь этот вопрос уже лежит в плоскости принятия решения людей. Какое решение люди примут?» — рассуждает Володин.

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