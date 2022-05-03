Москва, , 09:00 — REGNUM Распад Украины — это действительность, он начался в 2014 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 мая, об этом заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Распад Украины начался после госпереворота еще в 2014 году, когда Крым вышел из её состава», — сказал Володин.

ДНР и ЛНР объявили свою независимость, выйдя также из состава Украины, продолжил он.

Спикер Госдумы также обратил внимание на то, что сегодня многие проживающие на западе Украины приняли гражданство Польши и Венгрии.

«За последнее время более 5 млн человек выехало из страны. Стабильности это тоже не прибавляет. Слышим и заявления Херсонской и других областей, что они не хотят быть в составе Украины. Действительность такова», — резюмировал Володин.

Ранее о том, что Украина может распасться на несколько государств по итогам политики Запада и «подконтрольного ему киевского режима», заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Вместе с тем в 2020 году лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал сценарий раздела Украины.

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