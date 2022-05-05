Вашингтон, 5 мая, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Попытки Соединённых Штатов выставить Россию в качестве мирового изгоя не увенчались успехом. Далеко не все партнёры Вашингтона оказались готовы отвернуться от Москвы, что добавило головной боли президенту США Джозефу Байдену. Об этом пишет The Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Ещё в марте глава Белого дома заявил, что президент России Владимир Путин должен быть исключен из «Большой двадцатки» и отстранён от участия в саммите по экономической политике, который состоится в середине ноября в Индонезии. Однако президент Индонезии Джоко Видодо подтвердил, что пригласил Путина на саммит.

Теперь Байден оказался перед дилеммой: ехать ли на саммит G20, участие в котором может принять мировой лидер, которого президент США заклеймил как военного преступника, или уступить одно из главных международных мероприятий России и Китаю, пишет издание.

Отмечается, что у Белого дома есть способы добиться того, чтобы Байден и Путин редко появлялись на одной фотографии. Однако на саммите предполагается групповая фотография. Кроме того, могут быть и другие неловкие, незапланированные встречи, отмечается в статье.

Читайте также: Президент Индонезии заявил о планах Путина посетить саммит G20

Как сообщало ИА REGNUM, ранее индонезийский лидер Джоко Видодо заявил, что президент России Владимир Путин планирует посетить саммит «Группы двадцати», проведение которого запланировано на ноябрь на острове Бали в Индонезии.

Ранее по теме: Песков ответил на вопрос об участии Путина в саммите G20