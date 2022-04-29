Вашингтон, , 12:54 — REGNUM Президент России Владимир Путин планирует посетить саммит «Группы двадцати», проведение которого запланировано на ноябрь на острове Бали в Индонезии. Об этом заявил индонезийский лидер Джоко Видодо, сообщает 29 апреля агентство Bloomberg.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, саммит G20 состоится в ноябре на Бали. Индонезия, как председатель встречи «Большой двадцатки», ожидает присутствия всех стран-членов и предпринимает все необходимые шаги для успешного проведения мероприятия.

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Как сообщало ИА REGNUM, с Запада в преддверии саммита звучали пожелания, чтобы президента РФ Владимира Путина не приглашали на встречу из-за спецоперации ВС РФ на Украине. Джакарта не согласилась на это.

В апреле министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати заявил, что главы всех стран G20 приглашены на Бали на саммит объединения, в том числе президент России Владимир Путин.

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В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин пока не принял решения о своей поездке на саммит стран «Большой двадцатки», пообещав проинформировать, когда такое решение будет принято.