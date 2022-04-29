Москва, , 13:53 — REGNUM Россия будет готовиться к саммиту G20. Об этом сегодня, 29 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

G20 G20.org

При этом Песков подчеркнул, что о модальностях участия России говорить преждевременно и пообещал СМИ своевременно информировать.

Он напомнил, что 28 апреля состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Индонезии Джоко Видодо.

«Путин поблагодарил господина Видодо за приглашение принять участие в саммите G20. Россия сделает все возможное для того, чтобы председательство Индонезии было успешным», — отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский приглашены на саммит «Большой двадцатки», который состоится в Индонезии в ноябре 2022 года.

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