Москва, 1 мая, 2022, 09:37 — ИА Регнум. России есть чем ответить на заморозку активов и конфискацию бизнеса, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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«Правильно в отношении находящегося на территории Российской Федерации бизнеса, владельцы которого из недружественных стран, где принимаются подобные решения, отвечать зеркальными мерами: конфисковывать эти активы», — предложил Володин в телеграм-канале.

Вырученные средства он предлагает направлять на развитие России.

Спикер Госдумы также напомнил, что заморожены российские золотовалютные резервы на сумму порядка 300 млрд долларов. Центробанк в качестве ответной меры запретил иностранным инвесторам выводить средства из отечественной финансовой системы, и по некоторым оценкам, речь идет о более чем 500 млрд долларов.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, палата представителей США приняла закон, разрешающий передачу Украине замороженных активов российских компаний и граждан.

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