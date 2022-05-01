Берлин, , 07:12 — REGNUM ЕС может ужесточить антироссийские санкции, а связанная с этим экономическая неопределённость — ещё больше ухудшить положение европейской валюты. Об этом говорится в материале Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Евро © ИА REGNUM

Евро находится в «свободном падении», её курс к доллару США достигал самой низкой отметки с 2017 года. Американская валюта продолжит укрепляться, так как Федеральная резервная система США намерена бороться с высокой инфляцией, повышая процентную ставку, считают аналитики немецкого Bayern Landesbank.

При этом многие эксперты допускают, что по Европе экономические последствия кризиса на Украине ударят сильнее, чем по Соединённым Штатам.

Так, в VP Bank считают, что три повышения процентных ставок, запланированные в 2022 году Европейским Центробанком, не помогут европейской валюте. В компании GfK отмечают, что индикаторы потребительских настроений в Германии находятся на рекордно низком уровне.

Бывший главный экономист Deutsche Bank Томас Майер ранее заявил, что из-за нестабильности евро граждане могут начать искать замену официальной валюте. Ожидаемая длительная инфляция в ЕС может «убить евро».

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