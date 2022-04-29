Москва, 29 апреля, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия») направила письмо главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву, где просит рассмотреть вопрос о дополнительном выделении средств на обеспечение сельхозпроизводителей льготными краткосрочными кредитами для проведение кормозаготовительной кампании и уборочных работ, передает корреспондент ИА REGNUM 29 апреля.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборочная кампания

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«Мной направлено письмо министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву, где я прошу рассмотреть вопрос о дополнительном выделении средств из федерального бюджета на обеспечение сельхозпроизводителей льготными краткосрочными кредитами для успешного проведения ими кормозаготовительной кампании и уборочных работ в 2022 году», — сообщила Школкина.

По поступившей информации из 51 субъекта РФ, дополнительная потребность в субсидиях для льготного кредитования на сезонные полевые работы составляет более 21 млрд рублей, привела данные Школкина.

Она также обратила внимание на то, что принятие пакета экстренных и чрезвычайных мер по поддержке отраслей экономики, в том числе в области сельского хозяйства, оказало существенное влияние на стабилизацию ситуации на агропродовольственном рынке и остановило рост цен на продукты питания.

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