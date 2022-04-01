Москва, , 17:39 — REGNUM В условиях санкционного давления на Россию главы регионов по инициативе Владимира Путина получили дополнительные полномочия. Президент подчеркнул, что это позволит «принимать гибкие и оперативные решения по поддержке наших граждан, экономики и социальной сферы, исходя из реального положения дел на местах».

Санкции Александр Горбаруков, ИА REGNUM

В регионах губернаторов «новой волны» разработаны пакеты мер поддержки предпринимателей и граждан в новых экономических реалиях.

В пакет мер, разработанный вМурманской области, включен широкий перечень решений для сферы промышленности. Так, ключевые производства региона поддержат за счет субсидий на возмещение затрат и госгарантий по кредитам или облигационным займам. Сохраняется возможность получить льготный кредит по ставке 11% годовых, возобновляется механизм специального инвестиционного контракта. Введена новая форма поддержки предприятий — право на использование инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль. На первом этапе им смогут воспользоваться предприятия, осуществляющие добычу и обогащение железных руд, реализующие проекты по восполнению ресурсной базы. Среди мер поддержки промышленности нефинансового характера — содействие предприятиям, ориентированным на экспорт, в поиске новых логистических цепочек и заключении договоров на поставку продукции.

Принят ряд региональных решений, нацеленный на поддержку малого и среднего предпринимательства. Предприниматели Мурманской области могут получить грант размером до 1 миллиона рублей в рамках конкурса «Губернаторский стартап». Организаторы отмечают, что в этом году объем финансирования конкурса увеличен в два раза — с 15 до 30 миллионов рублей. Кроме того, до 2 миллионов рублей увеличен максимально возможный объем гранта для предпринимателей из малых населенных пунктов и ЗАТО. 28 марта начался прием заявок на еще один конкурс грантов для предпринимателей — на приобретение франшизы. Победители конкурса получат до 1 миллиона рублей на реализацию своей идеи. Предпринимателям области также доступен широкий ряд льготных кредитных продуктов по максимально сниженным ставкам.

Пристальное внимание уделено мерам социальной поддержки.

«Мурманская область является одним из первых северных регионов, где был принят комплексный план поддержки наименее защищенных слоев населения. Администрация Андрея Чибиса поставила приоритетом сохранение существующих мер поддержки жителей области. Введены дополнительные выплаты на детей от 8 до 17 лет, профинансированы программы по созданию дополнительных рабочих мест в регионе, приняты программы профессионального обучения, сохранены льготные ипотечные программы на прежних уровнях. Практически каждый житель региона подпадает под программы социальной поддержки», — рассказал журналистам политический аналитик Петр Колчин.

Обращает на себя внимание и «зарплата мамы» — региональная ежемесячная выплата на первенца до 1.5 лет. Принято решение увеличить ее размер до 14.715 рублей и поднять возраст мам, которые могут получать выплату, до 30 лет.

Пакет мер региональной поддержки граждан и предпринимателей также разработан в Белгородской области. Особое внимание губернатор Вячеслав Гладков уделил социальному блоку. Поскольку стоимость продуктов питания увеличилась, регион принял решение компенсировать детским садам, школам, учреждениям социальной защиты и здравоохранения разницу между предыдущей и актуальной ценой на продукты. За счет компенсации они смогут обеспечивать качество детского питания в неизменном виде, а финансовая нагрузка на семьи не возрастет. Кроме того, дополнительное финансирование в объеме 20 миллионов рублей выделено на закупку молочных смесей. Вячеслав Гладков также анонсировал реализацию единовременной выплаты в размере 50 тысяч рублей для семей, родивших пятого и последующего ребенка.

Отдельное внимание в регионе уделяется поддержке предприятий. Сформировано две субсидии: на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам на инвестиционные цели и (или) на пополнение оборотных средств, а также на возмещение части затрат, связанных с уплатой комиссии за предоставление банковской гарантии на обеспечение аванса по госконтрактам. На финансирование субсидий будет направлено 500 миллионов рублей. Субсидии, общий объем которых составляет 100 миллионов рублей, будут направлены на поддержку малого и среднего предпринимательства в регионе.

Пакет мер поддержки экономики в Нижегородской области оценил Петр Кирьян, руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем.

«Правительство региона стимулирует промышленное и аграрное производства. В аспекте поддержки малого и среднего бизнеса речь идет о поставщиках и подрядчиках предприятий, а также об отраслях, которые сильнее других пострадают из-за снижения спроса со стороны потребителей (например, о кинотеатрах и других объектах социально-культурного быта). Что касается IT-технологий, то Нижегородская область дает яркий пример политики импортозамещения в этой сфере. Со стороны операторов и пользователей государственной инфраструктуры можно прогнозировать большой спрос на импортозамещение решений в сфере IT», — отметил эксперт.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявил о беспрецедентном объеме помощи малому и среднему бизнесу. Среди мер поддержки — предоставление на 2022 год налоговых каникул, снижение ставок УСН, выделение субсидий на поддержку занятости для предприятий наиболее сильно пострадавших отраслей, введение налоговых льгот для социальных предпринимателей по УСН, направление около 1 миллиарда рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства. Значительный объем финансирования будет направлен на поддержку промышленных проектов по замещению импорта. 150 миллионов рублей нацелены на реализацию региональной программы льготного кредитования аграриев.

В Нижегородской области создан Региональный центр компетенций по продвижению отечественного ПО, формируется реестр недоступного ПО и ведется разработка цифрового маркетплейса отечественных решений. Пример Нижнего Новгорода показывает, как регионы в новых экономических обстоятельствах реализуют курс на импортозамещение.

Наряду с Глебом Никитиным этот курс поддерживают Андрей Чибис, Вячеслав Гладков и другие губернаторы новой волны.

Белгородская область, например, готова вдвое увеличить финансирование проектов в сфере импортозамещения в рамках портфеля научно-образовательно центра мирового уровня «Инновационные решения в АПК». В Мурманске новый резидент Арктической зоны РФ создает производство генераторов жидкого льда для рыбной отрасли. В планах компании — создать высокотехнологичные российские устройства, которые в условиях санкций помогут рыбодобывающим и рыбоперерабатывающим предприятиям заменить импортные.

Меры поддержки экономики регионов, предложенные губернаторами новой волны, характеризуются комплексностью нацеленностью на перспективное развитие ключевых отраслей экономики. В фокусе внимания глав субъектов федерации — интересы граждан, промышленных предприятий, субъектов малого и среднего бизнеса, считают специалисты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Таким образом, беспрецедентное санкционное давление на Россию постепенно становится стимулом к развитию региональных экономик за счет аккумулирования внутренних ресурсов и поисков новых источников развития. Губернаторы новой волны, способные оперативно принимать эффективные управленческие решения в интересах людей, уверенно претендуют на ведущие роли в процессе адаптации страны к новой экономической реальности.