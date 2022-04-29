Париж, 29 апреля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский приглашены на саммит «Большой двадцатки», который состоится в Индонезии в ноябре 2022 года. Об этом сообщает газета 20 minutes (France).

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Twitter, что он был приглашён на саммит G20, который пройдет в ноябре на Бали. При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не смогла подтвердить информацию о приглашении властями Индонезии украинского лидера на саммит «Группы двадцати».

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Как сообщало ИА REGNUM, саммит G20 состоится в ноябре на Бали. Индонезия, как председатель встречи «Большой двадцатки», ожидает присутствия всех стран-членов и предпринимает все необходимые шаги для успешного проведения мероприятия. В апреле министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати заявил, что главы всех стран G20 приглашены на Бали на саммит объединения, в том числе президент России Владимир Путин.