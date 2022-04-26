Вашингтон, , 05:42 — REGNUM Американские власти призвали Индонезию, которая является председателем «Группы двадцати» (G20), пригласить Украину в качестве наблюдателя на ноябрьский саммит организации. Об этом 25 апреля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Кроме США, к индонезийскому правительству с подобной просьбой обратились ряд других стран «Группы семи» (G7). Они считают, что на саммите G20 должен присутствовать президент Украины Владимир Зеленский.

Страна-председатель G20 назначает наблюдателей от других государств, которые обычно не участвуют в официальных дискуссиях.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС считает необходимым соблюдение санкций против России Индией, Индонезией, а также остальными странами Индо-Тихоокеанского региона.

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