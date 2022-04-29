Джакарта, , 10:56 — REGNUM Индонезия, как председатель G20, ожидает присутствия всех стран-членов и предпринимает все необходимые шаги для успешного проведения мероприятия, сообщает Antara.

Саммит G20 в Индонезии g20.org

«Предпринимаются все шаги, чтобы способствовать успешному проведению мероприятия G20. Индонезия надеется на присутствие всех стран-членов G20 для обсуждения повестки дня, которая была заранее согласована», — заявил шерпа Индонезии в G20 Диан Трианшах Джани на брифинге министерства иностранных дел Индонезии в Джакарте.

Диан Трианшах Джани добавил, что «Большой двадцатке» как форуму, занимающемуся глобальным экономическим управлением, безусловно, необходимо обсудить экономические последствия, вызванные ситуацией вокруг Украины.

Ряд членов G20 призвали исключить Россию из списка участников ноябрьского саммита G20 на Бали. Однако правительство Индонезии отказалось и заявило, что еще слишком рано принимать решение об этом. Кроме того, правительство также заявило, что Индонезия проведет саммит G20 нейтрально и беспристрастно.