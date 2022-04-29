Лондон, , 02:30 — REGNUM По меньшей мере 8 тысяч британских военнослужащих будут участвовать в масштабных учениях НАТО в Восточной Европе, проводимых для отработки действий против российской армии. Об этом 28 апреля сообщило агентство PA со ссылкой на министерство обороны Великобритании.

Маневры охватят обширные пространства от Финляндии до Северной Македонии и пройдут летом 2022 года. Они станут одними из самых масштабных учений с окончания холодной войны.

Указанные британские военные присоединяться к десяткам тысяч других военнослужащих НАТО и Объединенных экспедиционных сил под командованием Великобритании (JEF). В JEF, помимо Соединенного Королевства, входят Нидерланды, Швеция, Финляндия, Норвегия, Дания, Исландия, Латвия, Литва и Эстония.

В британском оборонном ведомстве отметили, такие учения планировались давно, однако специальная военная операция России на Украине подтолкнула Лондон к их безотлагательному проведению.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала превратить НАТО в глобальную организацию, чтобы альянс смог решать мировые проблемы.

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