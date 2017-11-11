Российская авиация уничтожила ЗРК С-300 украинских нацистов
Боевые самолёты и вертолёты ВКС России поразили 38 военных объектов укронацистов, сообщил вечером 27 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
В результате воздушных ударов уничтожены зенитные ракетные комплексы С-300 и «Оса АКМ» и несколько десятков единиц авто- и бронетехники.
Два командных пункта укронацистов уничтожены крылатыми ракетами — МО РФ
Крылатыми ракетами воздушного базирования были поражены 17 военных объектов укронацистов, в том числе два командных пункта, сообщил вечером 27 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Кроме того, были поражены 15 районов сосредоточения украинских вооруженных формирований и военной техники нацистов.
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