Третий месяц военной операции России на Украине сопровождается новостями об постепенном успешном продвижении ВС РФ, устанавливающих контроль над населенными пунктами Украины.

В освобожденных городах и селах возобновляется мирная жизнь.

Страны Запада продолжают отправлять военную помощь вооруженным силам Украины, номенклатура вооружения постепенно смещается к более тяжелым видам вооружения. В частности, анонсированы поставки более 10 различных артиллерийских систем.

Российские военные начали наносить удары по транспортной инфраструктуре Украины – повреждены несколько тяговых подстанций, а также железнодорожный мост в Одесской области, что резко усложнило доставку людей и грузов с Запада в зону боевых действий.

Растет напряженность в Приднестровье. После серии терактов, следы организаторов которых ведут в Киев, появилась информация о возможном вторжении на территорию ПНР украинских войск.

Будущее Украины остается неясным. В перспективе часть ее жителей могут решить войти в состав РФ. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, «референдумы о присоединении к России могут пройти в украинских регионах, если этого захотят люди».

Подробности о том, как российская армия совместно с бойцами ДНР и ЛНР борются с заразой нацизма на Украине, читайте в трансляции ИА REGNUM.