Москва, , 09:40 — REGNUM Россия не оставит без ответа действия властей США, которые разрешили направлять арестованные активы иностранцев на поддержку Украины. Об этом в эфире программы «Соловьёв Live» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя принятый палатой представителей США соответствующий закон.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«А все меры, которые они будут принимать, даже такого идиотического характера, они получат своё развитие и продолжение», — подчеркнула российский дипломат.

«Мы, безусловно, как вы знаете, ничего не оставляем без ответа, и они должны это понимать», — добавила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, палата представителей Конгресса США одобрила законодательную инициативу, которая предполагает конфискацию некоторых связанных с Россией активов, чтобы их продать, а средства использовать в том числе на оплату вооружений для Украины. Законопроект поддержали 417 конгрессменов, восемь высказались против.

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В тексте документа говорится, что президенту США Джо Байдену следует «принять все предусмотренные конституцией шаги для ареста и изъятия в юрисдикции Соединённых Штатов активов иностранцев, чьи средства получены частично путём коррупции». В частности, речь идёт об активах иностранцев, полученных владельцами благодаря поддержке российских властей.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом изучает возможность конфискации и передачи Украине замороженных в США резервов Банка России на сумму почти $100 млрд.

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