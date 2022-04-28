Вашингтон, , 01:10 — REGNUM Белый дом изучает возможность конфискации и передачи Украине замороженных в США резервов Банка России. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен 27 апреля заявил на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

Энтони Блинкен Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отвечая на соответствующий вопрос сенатора Патрика Лихи (демократа, от штата Вермонт) о судьбе замороженных в США почти $100 млрд ЦБ РФ, Блинкен отметил, что в деле конфискации замороженных российских активов «вопрос заключается в том, имеются ли у нас надлежащие положения» в законодательстве, а также «полномочия гражданского и уголовного права, касающиеся конфискаций».

Энтони Блинкен «Министерство юстиции США изучает это. Знаю, что есть ряд идей, которые я нахожу вескими и которые касаются поиска путей использования данных активов, чтобы поддержать Украину. Короткий ответ заключается в том, что сотрудники министерства юстиции США рассматривают всё это».

Продолжая тему возможности эффективной конфискации и использования замороженных резервов ЦБ России и средств крупных российских бизнесменов глава госдепа отметил, что по данному вопросу его ведомство «очень тесно работает вместе с министерствами финансов и юстиции США».

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на слушаниях в Сенате Конгресса, что Украина должна самостоятельно принять решение о переносе боевых действий на территорию России.

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