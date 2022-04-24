Киев, , 20:18 — REGNUM Вопрос использования замороженных российских активов для «финансовой помощи» Украине обсуждают власти США и Киева. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью телеканалу CBS.

Боевики Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он сообщил, что этот международный вопрос является очень важным.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен сообщала, что США пока не знают, можно ли направить замороженные активы ЦБ России на «помощь Украине».

По ее словам, последствия этого нужно «тщательно взвесить».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Россию назвали мировым лидером по санкциям.