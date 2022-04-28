Москва, 28 апреля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Россия не оставит без ответа действия властей США, которые разрешили направлять арестованные активы иностранцев на поддержку Украины. Об этом в эфире программы «Соловьёв Live» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя принятый палатой представителей США соответствующий закон.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«А все меры, которые они будут принимать, даже такого идиотического характера, они получат своё развитие и продолжение», — подчеркнула российский дипломат.

«Мы, безусловно, как вы знаете, ничего не оставляем без ответа, и они должны это понимать», — добавила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, палата представителей Конгресса США одобрила законодательную инициативу, которая предполагает конфискацию некоторых связанных с Россией активов, чтобы их продать, а средства использовать в том числе на оплату вооружений для Украины. Законопроект поддержали 417 конгрессменов, восемь высказались против.

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В тексте документа говорится, что президенту США Джо Байдену следует «принять все предусмотренные конституцией шаги для ареста и изъятия в юрисдикции Соединённых Штатов активов иностранцев, чьи средства получены частично путём коррупции». В частности, речь идёт об активах иностранцев, полученных владельцами благодаря поддержке российских властей.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом изучает возможность конфискации и передачи Украине замороженных в США резервов Банка России на сумму почти $100 млрд.

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