Вашингтон, , 14:52 — REGNUM В Пентагоне не стали делать выводов о том, кто несёт ответственность за взрывы в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР). Как заявил 26 апреля в эфире телеканала CNN пресс-секретарь ведомства Джон Кирби, пока рано говорить об этом.

Пентагон David B. Gleason

«На столь раннем этапе сложно говорить о том, что именно произошло и кто несёт ответственность, — подчеркнул Кирби. — В данный момент мы не можем ничего исключать».

Пресс-секретарь Пентагона также добавил, что минобороны изучит, могло ли это быть «российской провокацией».

Как сообщало ИА REGNUM, во второй половине дня 25 апреля здание министерства государственной безопасности Приднестровья было обстреляно неизвестными. 26 апреля произошло ещё два теракта: обстрел объектов одной из воинских частей и подрыв двух антенн радиотелецентра «Маяк». Пострадавших не было.

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По факту взрывов в республике следственный комитет Приднестровья возбудил уголовные дела о теракте и «покушении на убийство двух и более лиц, совершённое группой лиц, общеопасным способом». В республике введён «красный» код террористической угрозы.

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