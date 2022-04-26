Тирасполь, , 12:50 — REGNUM «Красный» уровень террористической угрозы введен властями Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) на ее территории. Об этом 26 апреля сообщается на сайте президента ПМР Вадима Красносельского.

Приднестровье PavelD

Отмечается, что Красносельский провел заседание Совета безопасности республики и на нем было проведено обсуждение атак на объекты инфраструктуры и учреждения ПМР.

«Уровень опасности признан членами Совбеза ПМР критическим. Принято решение о введении в стране «красного» уровня террористической опасности, предусматривающего принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства», — указывается в сообщении.

Также уточняется, что в данный момент идет подготовка соответствующего указа президента ПМР.

Как передавало ИА REGNUM, ранее молдавский орган гражданской авиации сообщил, что воздушное пространство Молдавии остается закрытым с начала спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.