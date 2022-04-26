Тирасполь, , 13:39 — REGNUM Следственный комитет (СК) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) возбудил уголовные дела по случаю обстрела здания министерства государственной безопасности (МГБ) республики в Тирасполе. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба СК.

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «а», «в» ч. 2 ст. 203 УК ПМР (террористический акт, совершённый группой лиц, с применением огнестрельного оружия) и ч. 2 ст. 29 — пунктами «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 104 УК ПМР (покушение на убийство двух и более лиц, совершённое группой лиц, общеопасным способом)», — говорится в сообщении.

Сообщается, что следователи проверяют обстоятельства происшествия, выявляют виновных лиц.

Напомним, здание МГБ Приднестровья неизвестные обстреляли во второй половине дня 25 апреля. 26 апреля произошло ещё два теракта: обстрел объектов одной из воинских частей и подрыв двух антенн радиотелецентра «Маяк». Пострадавших не было. В республике вводится «красный» код террористической угрозы.

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