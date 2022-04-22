Москва, , 13:26 — REGNUM На фоне санкций и планов по импортозамещению в Госдуме настаивают на сокращении бюрократических барьеров для сельского хозяйства, передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля.

Посевные работы Александр Погожев © ИА REGNUM

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«На мой взгляд, сейчас самое время провести ревизию всех нормативно-законодательных актов, платных услуг и постараться максимально нивелировать все процедуры, отчёты, справки, если это конечно, напрямую не влияет на здоровье и благополучие граждан», — заявила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия»)

По ее словам, с этим предложением парламентарии ещё раз обратились в правительство РФ и планируют после майских праздников «точечно пройтись по всем административным барьерам и платным услугам в сфере селекции и семеноводства овощных культур».

Депутат Госдумы убеждена, что сегодня аграрии готовы произвести ещё больше продукции, если будут снижены избыточные меры административных и бюрократических барьеров, а также если будут доступны финансовые и земельные ресурсы.

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