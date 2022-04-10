Москва, , 13:29 — REGNUM «Необходимо увеличить в России выпуск и поставку на внутренний рынок качественных, доступных по цене продуктов питания», — заявил 5 апреля на совещании по развитию агропромышленного и рыбохозяйственного комплексовпрезидент РФ Владимир Путин. Эксперты ЭИСИ оценили, как продовольственная безопасность в новой экономической реальности обеспечивается в регионах губернаторов новой волны.

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«В условиях антироссийских санкций актуальность импортозамещения заметно повысилась, и наибольший приоритет отдается обеспечению продовольственной безопасности регионов России. Фактически перед отечественным бизнесом сейчас открыты сферы, ранее занятые крупными международными компаниями. Предприниматели в сотрудничестве с региональными правительствами уже начали реализовывать новые проекты. Особенно интенсивно процессы импортозамещения проходят в регионах губернаторов новой волны. В ближайшее время мы увидим, как освободившиеся сектора экономики будут заняты нашими предпринимателями. Вопрос лишь в том, насколько оперативно российские бизнес-структуры адаптируются к новым «правилам игры», — убежден политолог Данила Гуреев.

В Ярославской области запустили производство козьего молока. Первая партия молока из хозяйства угличской агрофирмы «Авангард» сдана на ближайший сырзавод. Ежедневно агрофирма получает более 45 литров продукта и планирует увеличить удои (до 1 тонны к концу 2022 года) и численность поголовья (до 350 голов к 2023 году). Продукция будет реализована в фирменных магазинах и сдана на сыродельные предприятия. О важности активного развития и господдержки сельскохозяйственной отрасли в регионе заявлял врио губернатора Михаил Евраев.

Примеры быстрой адаптации предприятий к изменившимся экономическим обстоятельствам дает и Челябинская область. Этому способствует региональный центр импортозамещения, созданный по поручению губернатора Алексея Текслера. Работа центра направлена на поддержку региональных предприятий, которые испытывают производственные трудности из-за санкционных ограничений. Специалисты центра помогают таким предприятиям выстраивать коммуникацию друг с другом. Благодаря этому компании, которым необходимо заменить импортную продукцию, оперативно связываются с компаниями, которые готовы предложить варианты импортозамещения. Кроме этого, центр консультирует предприятия по вопросам доработки технологических процессов, если им требуется перепрофилирование на выпуск импортозамещающей продукции. Так, Челябинская компания ФПК (торговая марка «Доктор вкуса») при поддержке Центра освоила новые технологии и теперь производит напитки на основе какао, кофе и цикория. Ранее предприятие производило приправы, кулинарные добавки, супы и кисели, однако санкции сделали некоторые компоненты производства недоступными. Другая челябинская компания —агрохолдинг «Равис"—в условиях санкций расширила линейку продуктов. Теперь в ее ассортименте помимо привычных пельменей, шницелей и голубцов покупатели смогут найти наггетсы, котлеты для гамбургеров и чикенбургеров. Особый акцент компания делает на качестве продукции, подчеркивая, что производимые полуфабрикаты — натуральные и полезные.

В Бурятии, возглавляемой Алексеем Цыденовым с целью поддержки личных подсобных хозяйств жителям продадут кур-несушек Улан-Удэнской птицефабрики по цене 30 рублей за голову (рыночная стоимость — 280 рублей). По льготной цене планируется продать 10.000 голов птицы. Семья, состоящая из четырех и менее человек, сможет купить по 10 куриц, более чем из четырех человек —до 20 куриц. Республиканские власти поддержат птицефабрику за счет компенсации части стоимости кормов.

Врио главы Администрации Тамбовской области Максим Егоров сообщил, что на региональных предприятиях пищевой промышленности за счет модернизации мощностей и применения новейших технологий будет увеличено производство. В частности, в первые два месяца 2022 года предприятия Тамбовской области уже произвели на 68% больше сахара, чем за аналогичный период в 2021 году. Растет объем производства и другой продукции: масла, молока, кондитерских изделий, мяса и субпродуктов.

Совещание по развитию местного производства в Якутии 7 апреля провел глава республики Айсен Николаев. Были озвучены меры по обеспечению заготовки мяса в регионе. Правительство Якутии окажет поддержку производителям местного мяса, выделив из бюджета более 70 млн рублей на реализацию этой цели. Перечень заготовителей муниципальные районы определят до конца мая. В 2022 году в регионе планируется заготовить более 815 тонн мяса крупного рогатого скота и 284 тонны мяса лошадей. Ранее стало известно, что власти региона поддержат заготовку молока: муниципальные образования смогут получить субвенции на закупку сырого молока. Как сообщил руководитель отдела пищевой промышленности Министерства сельского хозяйства Якутии Евгений Васильев, субвенции направлены на усиление продовольственной безопасности региона и на стимулирование производства местной продукции. В 2022 году на поддержку заготовки молока республиканские власти выделили более 3 млрд рублей.

Как подчеркнул политический консультант Владимир Лубянко, продовольственная безопасность — ключевой элемент импортозамещения.

«Мы достигли продовольственной безопасности задолго до санкций, и в этом состоит наше огромное преимущество. Трудно представить те же санкции, только без собственного объемного производства продуктов, когда все импортные товарывзлетают в стоимости в 2−3 раза с нестабильным курсом доллара и разрушением логистических цепочек. Сейчас многие губернаторы усиливают свой сектор АПК: здесь расчет уже не только на безопасность, но и на экономическую выгоду — мир, вероятно, ждет продовольственный кризис, и разумный экспорт еды может усилить экономику региона», — поделился эксперт.